Comércio de Americana passa a funcionar à noite a partir desta quinta

Tem início nesta quinta-feira (7) o horário especial de Natal do comércio de Americana. Os estabelecimentos passarão a funcionar também no período noturno, de segunda a sexta, das 9 às 22 horas.

A expectativa da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) é de aumento de 6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Comércio em Americana passa a funcionar de segunda a sexta, das 9 às 22 horas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o vice-presidente da associação, Evandro Barizon, a perspectiva de crescimento está atrelada a uma melhora na intenção de compra das famílias – que atingiu o melhor índice desde 2015, conforme apontamento do FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

Além disso, Evandro destacou como atrativos a revitalização e as decorações do Centro e do Calçadão, e a Casa do Papai Noel, com visitação das 18 às 22 horas, de segunda a sexta, na Praça Comendador Müller.

“Isso traz uma melhora na expectativa e no humor das pessoas. Voltou aquele espírito natalino. O pessoal estava bem para baixo, pouca decoração e quando é assim o consumidor não entra no espírito natalino para as compras”, disse.

O horário especial de Natal seguirá até 24 de dezembro. Aos sábados, nos dias 9, 16 e 23, o funcionamento do comércio será das 9 às 18 horas.

Já nos domingos, dias 10 e 17, das 9 às 15 horas. Em 24 de dezembro, véspera de Natal, os estabelecimentos estarão abertos das 9 às 17 horas.

Os compradores também podem participar do “Espetáculo de Prêmios”. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção, o consumidor recebe um cupom para participar do sorteio de prêmios.

Até agora sete sorteios foram realizados e a promoção segue até abril de 2024, com a distribuição de R$ 200 mil em produtos, incluindo um veículo zero quilômetro.

O sorteio do carro será em janeiro, quando a Acia completa 63 anos. Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios.