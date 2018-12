Comércio de Americana fica lotado neste sábado

O aumento de vendas esperado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), com relação ao Natal, aparentemente tem se concretizado. A afirmação é do presidente da entidade, Dimas Zulian, com base em informações de comerciantes. Neste sábado, havia lojas lotadas no Centro de Americana, conforme o LIBERAL constatou.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

“Em contato com empresários do comércio varejista, realmente este ano está indicando [melhora. Essa é a expectativa”, afirmou o presidente da Acia.

Viviane Bonini, 35, vendedora de uma loja de roupas localizada no Centro, reforçou o apontamento de Zulian. “Está melhor do que no ano passado”, disse. Ela espera que o movimento continue em alta até o Natal.

Segundo o presidente da Acia, no entanto, não existe um dia de pico. Ele destacou que os consumidores se dividem às vésperas do Natal. “Tem consumidor mais organizado, que faz as compras com antecedência, e também tem aqueles que fazem mais em cima da hora”.

A gari Maria Isabel Moreira, de 60 anos, comprou presentes para a neta e para os dois filhos neste sábado. Ela contou que costuma fazer as compras neste período do mês, perto do dia do Natal. “No final do ano, sempre tem um dinheirinho a mais. Então aproveito para comprar”, explicou.

Também há quem compra lembranças para pessoas de fora da família, como o casal Simone Tonon, de 45 anos, e Claudinei Guedes, de 44. Simone, que trabalha com administração, faz parte da Natal Solidário.

Neste sábado, ela e o marido, funcionário da área de logística, pegaram presentes que serão doados pelo projeto a crianças carentes do Sobrado Velho neste domingo. “Este é o décimo ano que a gente faz [o projeto]”, comentou.

EXPECTATIVA

Conforme o LIBERAL informou em novembro, a Acia conta com um aumento entre 3% e 5% nas vendas neste ano, em relação a 2017. De acordo com Zulian, o comércio já dá indícios de que, realmente, haverá esse crescimento.

“A tendência que se nota é que se mantém nesse ritmo [até o Natal]. Um crescimento que, embora pequeno, já é um crescimento real em relação ao ano passado”, declarou.