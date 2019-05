Comércio de Americana espera alta de 3% no Dia das Mães

O apelo emocional em torno do Dia das Mães faz da data a segunda melhor para o comércio e deixa os lojistas esperançosos. Em Americana, eles esperam vender 3% a mais que o mesmo período do ano passado, segundo informações da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

No ranking das datas com maior apelo junto aos consumidores, as mães só perdem para o Natal.

Os setores que mais devem faturar com a venda de presentes são vestuário, calçados, acessórios, cosméticos e floriculturas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em alguns, o índice pode até superar o esperado para este ano, de acordo com explicações de Dimas Zulian, presidente da Acia. “Quando falamos em 3% nos referimos a uma média geral. Dependendo do segmento pode ser maior e em outros até negativo”, compara.

Apesar do Dia das Mães trazer fôlego ao comércio, o presidente da Acia prefere a cautela e evita falar em otimismo entre os comerciantes. “Diria que o comércio está esperançoso. Otimismo não é o caso, devido à crise que o país ainda atravessa. A época não é de otimismo, mas sim de trabalho. Cada um deve buscar melhorar dentro do seu segmento”, diz.

Mesmo com o crescimento nas vendas em relação a maio de 2018, o setor ainda está longe de recuperar as perdas acumuladas nos últimos quatro anos. “O comércio vem sofrendo desde 2015. Houve períodos de pequenas melhoras, mas podemos afirmar sem dúvida alguma que é o período de crise mais longo da história”, avalia.

Segundo o presidente da Acia, a alta nas vendas em determinados períodos do ano não expressa ganhos elevados no setor. “Estamos falando em valores absolutos. Se formo apurar o aumento de custo das empresas, veremos que a recuperação não é significativa. O varejista está apenas conseguindo se manter”, conclui.

Para facilitar o acesso dos consumidores às compras, o comércio de Americana funciona até 18 horas no próximo sábado, véspera do Dia das Mães. Além das lojas da região central, o comércio dos bairros onde funcionam as distritais da Acia também permanecerá aberto no horário estendido.