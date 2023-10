O comércio de Americana e Santa Bárbara d’Oeste já deu início às contratações de funcionários temporários para a temporada de fim de ano.

A expectativa é de que sejam abertas cerca de 1,6 mil vagas de trabalho, que são impulsionadas por perspectivas de crescimento nas vendas, por causa do aumento do emprego e da renda na região.

Na região, a Acia estima a abertura de 900 postos de trabalho temporário – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), as projeções para o mercado de trabalho na reta final de 2023 são otimistas.

Espera-se a abertura de aproximadamente 262 mil vagas temporárias em todo o País, representando um aumento de 8,14% em relação a 2022.

O número é o mais alto desde 2014, quando foram geradas 299,7 mil vagas temporárias.

O setor de comércio deve ser o maior empregador, com uma previsão de 173 mil postos temporários, seguido pelo segmento de hospedagem e restaurantes, que terá 63 mil vagas.

Os transportes aparecem em terceiro lugar, com a criação de 17 mil vagas, enquanto as atividades culturais e outros setores projetam um total de 7.651 postos temporários.

Vestuário e calçados

Na região, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estima a abertura de 900 postos de trabalho temporário, sendo a maioria deles na área de vestuário e calçados.

O presidente da associação, Marcelo Fernandes destaca a melhora das expectativas em relação ao ano anterior, quando a economia ainda se recuperava da pandemia de Covid-19.

Algumas empresas na cidade, como a loja de calçados Humanitarian, já estão com vagas temporárias abertas. Ao todo, são 22 postos, sendo 12 para vendedor, seis para operador e quatro para estoquista.

Gerente de Recursos Humanos da Humanitarian, Juliana Paes enfatiza que as oportunidades podem se transformar em trajetórias de longo prazo na empresa, pois muitos candidatos são efetivados após demonstrarem bom desempenho durante o período temporário.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a previsão é de que o número de contratações temporárias seja semelhante ao do ano anterior, com a abertura de 700 postos de trabalho.

Segundo o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), Ricardo Fernandes Betin, as contratações já começaram e se intensificam a partir de novembro.

Além disso, a associação ainda está envolvida no processo, recebendo currículos por meio do e-mail curriculos@acisbsbo.com.br . As vagas são para os setores de confecções, calçados, eletrodomésticos, bares e restaurantes.

Média salarial

A faixa etária mais comum entre os interessados nas oportunidades é de 18 a 24 anos, seguida pela parcela de 30 a 39 anos.

Já a média salarial para os postos temporários deve ser de aproximadamente R$ 1,8 mil, representando um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior.

Considerando a atual inflação em torno de 4,5%, os trabalhadores podem esperar um ganho real de até 2%, o que é um sinal promissor em meio à recuperação econômica, conforme destaca a CNC.

O presidente da confederação, José Roberto Tadros, ressalta que o Brasil está se organizando de forma mais eficiente, especialmente nos setores de comércio e serviços, que representam a maior parte das vagas, marcando um avanço notável após uma década de desafios econômicos, incluindo a recessão de 2015-2016 e a queda da atividade econômica durante a pandemia.