Comércio de Americana abre até 18h neste sábado, véspera de Dia das Mães

Comerciantes vão abrir as lojas das das 9h às 18h neste sábado, segundo informações da Acia

O comércio de rua de Americana, no Centro e nos bairros, estará aberto em horário ampliado neste sábado (8), véspera de Dia das Mães. As lojas atenderão das 9 às 18 horas.

Segundo a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), o objetivo da iniciativa é de oferecer mais tempo para que os consumidores façam suas compras de forma tranquila e sem aglomeração.

Comércio em Americana abre das 9h às 18h neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O presidente da entidade, Wagner Armbruster, lembra que o varejo também dispõe de outras formas de atendimento à população. “Os consumidores também podem optar pela compra online ou por telefone, e continuar recebendo os produtos em casa ou por retirada”, explica.

A ACIA também está realizando a campanha “Mãe, presente em todos os momentos”, em uma tentativa de incentivar o consumo seguro no comércio local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com a flexibilização da fase de transição do Plano São Paulo, o comércio já está atendendo em horário normal. Em função desta medida, a expectativa dos comerciantes é de incremento nas vendas em relação ao ano passado.

Sondagem realizada pela Acia com comerciantes de Americana apontam expectativa de aumento de faturamento entre 1% e 4% no período que antecede o Dia das Mães, em relação ao ano passado. O ticket médio previsto é de R$ 100.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em 2020, segundo a associação, o faturamento referente às vendas do Dia das Mães apresentou uma perda de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2019. Assim, mesmo com aumento das vendas, o comércio está longe de recuperar o prejuízo causado no período.