Comércio de Americana abre as portas no feriado de 9 de julho

Decisão foi tomada pela maioria dos comerciantes em encontro - Foto: Claudeci Junior - O Liberal

O comércio de rua em Americana vai funcionar em horário normal neste sábado, dia 9, feriado estadual. As lojas ficarão abertas das 9 às 15 horas nesse dia, marcado pelo aniversário da Revolução Constitucionalista.

A decisão foi tomada pela maioria dos comerciantes em reunião realizada na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

“Trata-se de um sábado, dia da semana com maior movimento para o comércio, sendo o primeiro após o dia do pagamento. Portanto, estamos otimistas para que seja um dia de muitas vendas”, disse o presidente da associação, Marcelo Fernandes.

Os estabelecimentos que forem atender com a presença de funcionários necessitam de um certificado de autorização emitido pelo Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste). Dúvidas podem ser tiradas diretamente no sindicato, pelo telefone (19) 3462-1737.