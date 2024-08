Comércio atende em horário especial para o Dia dos Pais na região e prevê alta de 5% nas vendas

Com o objetivo de ajudar na compra dos presentes de última hora para o Dia dos Pais, as associações comerciais da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram nesta quinta-feira (8) que haverá horário especial do comércio neste sábado (10). O funcionamento será das 9h às 18h. Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, as lojas também ficarão abertas até às 21h na sexta (9).

Calçadão no Centro de Americana: expectativa de movimento intenso para o Dia dos Pais – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com as entidades, a expectativa é de aumento de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, e a estimativa é que valor do presente fique entre R$ 150 e R$ 180.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) ainda realizará um sorteio do Dia dos Pais, em 29 de agosto. A terceira edição da campanha “Espetáculo de Prêmios” teve início em maio e segue até abril de 2025.

Ao longo de um ano serão entregues R$ 200 mil em diversos produtos, incluindo um carro zero e duas motos. Uma moto já foi sorteada em maio, na comemoração do Dia das Mães.

Para agosto haverá o sorteio de uma moto Honda elite 125 cc, uma TV Smart UHD de 43 polegadas, notebook Dell, smartwatch e cinco vale compras no valor de R$ 500.

A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes da promoção em Americana, o consumidor terá direito a um cupom. Eles são acumulativos e os clientes concorrem a prêmios todos os meses.

“Com relação ao Dia dos Pais, a nossa expectativa é muito boa. Afinal esta é a terceira melhor data do comércio no ano, praticamente empatada com o Dia dos Namorados, ficando atrás do Natal e Dia das Mães”, disse Evandro Barizon, vice-presidente da Acia.

Movimento

De acordo com o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Betin, o movimento no comércio barbarense tem sido positivo nos últimos meses, inclusive recebendo consumidores de outros municípios da região.

“Os setores que devem ter maior fluxo de vendas em função da data são calçados e vestuário, perfumaria e cuidados pessoais, e eletrônicos e tecnologia”, afirmou.

Além das compras, os consumidores inadimplentes em lojas do comércio barbarense poderão renegociar seus débitos no Feirão Acisb Zera Dívidas.

A ação teve início na última quarta e vai até sábado, na Praça Central, com oportunidade de desconto e parcelamento de dívidas em mais de 150 empresas associadas à CRC (Central de Recuperação de Crédito) da Acisb.

Emprego

Para o presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Felipe Alberto Verza Ferreira, a redução da taxa do desemprego deve favorecer as vendas no comércio.

“O nível de desemprego é o menor dos últimos dez anos e esse cenário deve refletir positivamente nas vendas. O consumidor está mais confiante para ir às compras.”

Segundo ele, roupas e perfumes estão entre os presentes mais procurados. Em seguida aparecem utilidades domésticas e eletroeletrônicos.

Por sua vez, o presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Gilson Costanzo, considera que os itens mais buscados serão roupas, calçados, perfumes e acessórios.