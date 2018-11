Comerciantes vão comprar moto e têm R$ 10 mil roubados

Dois comerciantes tiveram R$ 10 mil roubados em um assalto na Vila Dainese, em Americana, na noite desta segunda-feira (19). Eles estavam indo comprar uma moto quando foram abordados. Uma dupla de bandidos – um deles armado – fugiu no veículo Saveiro das vítimas e não foi localizada pela polícia. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A reportagem conversou com uma das vítimas, que preferiu não se identificar. O comerciante contou que havia ido até a casa de um possível fornecedor para negociar uma moto – as duas vítimas possuem uma loja de motocicletas. Quando haviam acabado de descer do carro foram abordados pelos bandidos, que anunciaram o assalto. O crime foi registrado às 19h40.

“Pediram dinheiro e a chave do carro. Os dois estavam a pé, montaram no meu carro e foram embora”, disse. Havia R$ 1.450 no bolso desse comerciante, R$ 6,2 mil em uma bolsa para a compra da moto e mais uma quantia com o outro comerciante, totalizando aproximadamente R$ 10 mil.

“Numa próxima vez vamos ficar mais atentos, ficamos no prejuízo”, lamentou a vítima. “Mas não tem muito o que fazer, a gente depende disso”. O crime foi cometido na Rua João Batista Bazaneli.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos assaltantes era alto, magro, moreno, usava blusa cinza com touca; o outro era baixo, mas as vítimas não se lembram das outras características dele.