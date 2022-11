Comerciantes pedem vigilante fixo na rodoviária de Americana

Comerciantes da Rodoviária de Americana reclamam de falta de segurança no espaço. Embora a prefeitura tenha instalado câmeras de monitoramento, pessoas que trabalham no local pedem por um guarda ou vigilante fixo para que pequenos furtos e outras importunações possam ser resolvidos.

“As câmeras melhoraram porque as pessoas observam e ficam com medo. Mas se acontecer algo agora, até vir aqui para atender já vai ter acontecido”, disse Ronny Reis, 52, comerciante.

Pessoas que trabalham na rodoviária reclamam da falta de segurança – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Outra comerciante, Irene Wu, 80, conta que acontecem pequenos furtos fora do horário de funcionamento da administração. “De madrugada os mendigos dormem aqui e quando acordam, tentam e às vezes até conseguem furtar.”

Outros casos foram relatados por um gerente de guichê, que não quis se identificar. Segundo ele, “esses dias subiu uma pessoa descontrolada aqui e começou a ofender os funcionários.”

Em nota, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que “tem tomado várias medidas de segurança no local, como monitoramento por câmeras em todo o espaço. Desde outubro, quando os equipamentos foram instalados, não há registros de ocorrências. Também há patrulhamento com viatura em todos os períodos, diariamente.”

A Guarda ressaltou que é fundamental que as pessoas façam os boletins de ocorrência e liguem no 153 para relatarem pequenos furtos e importunações. Quanto a ter um funcionário fixo no local, a autarquia disse que “é praticamente impossível ter guardas em todos os prédios públicos” e voltou a salientar as câmeras.