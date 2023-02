Comerciantes já buscam liberação de parklets para bares de Americana

Apenas 10 dias após a publicação do decreto 13.172/2023, a Prefeitura de Americana já recebeu consultas, via telefone, para a liberação de parklets para bares, restaurantes e lanchonetes. A lei municipal abre a possibilidade para que os estabelecimentos ampliem os seus espaços de atendimento.

A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB), autor da lei, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). A prefeitura também confirmou o interesse.

Vereador Lucas Leoncine (PSDB), autor da lei, em entrevista ao programa Liberal no Ar – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O vereador relatou que seis estabelecimentos estão em contato com ele. Leoncine citou as localizações de quatro desses comércios: uma lanchonete na Vila Santa Catarina, dois bares nas regiões do Residencial Nardini e do Centro, e uma choperia na Vila Amorim.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, “a solicitação deve vir acompanhada do projeto a ser executado no local, então acredita-se também que os primeiros interessados estão nesse estágio.”

Não há prazo especificado para a análise, já que depende de manifestação da Secretaria de Trânsito. O pedido deve ser feito no site www.americana.sp.gov.br/americanadigital.

Os parklets são extensões temporárias das calçadas. O estabelecimento providencia um piso feito de placas de cimento ou de ferro e coloca no lugar de estacionamento dos carros, com o objetivo de ampliar o espaço de atendimento. Porém, essa expansão não pode atrapalhar o trânsito e os pedestres, e a prefeitura é obrigada a fiscalizar o correto funcionamento.