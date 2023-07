Comerciantes da região central de Americana reclamam de lixo e insetos

Segundo eles, o cheiro tem causado constrangimento com clientes e atraído moscas, baratas e ratos

Mau cheiro vindo das lixeiras afasta clientes e atrai insetos e outros animais - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Comerciantes da região central de Americana estão incomodados com quatro caçambas de lixo alocadas pela prefeitura na Rua Washington Luís, ao lado da praça Comendador Müller. Segundo eles, o cheiro tem afastado clientes e em algumas ocasiões chega a ser insuportável, a ponto dos próprios estabelecimentos fecharem as portas porque as pessoas passam mal.

O LIBERAL esteve no local nesta sexta-feira e constatou que dentro das caçambas há sacos com restos de comida. Alguns deles estavam abertos, o que agravava o cheiro. De acordo com os comerciantes, os moradores de rua abrem os sacos para pegar sobras de alimentos, e isso também traz insetos como moscas e baratas, e também ratos.

“Alguns comércios de alimentos jogam restos de comida, principalmente de segunda-feira. Às vezes, jogam lixo de banheiro também. Eles deixam para colocar à noite, quando não tem fiscalização. O cheiro fica insuportável”, relata Beatriz Caroline Martins, 23, gerente de uma loja de roupas.

Já Ricardo Agostinho, 37, é gerente de uma drogaria que fica ao lado das caçambas e disse que passou a fazer a dedetização do seu estabelecimento de dois em dois meses — o normal é de seis em seis.

“O cliente vem aqui e precisa ficar tirando mosquitinho da cara, além de aparecer na loja outros insetos.”

Em nota, a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) disse que “realiza, duas vezes ao dia, a retirada dos lixos das caçambas que ficam no local”. A secretaria também se colocou “à disposição dos comerciantes para a escolha de um novo local para que as caçambas sejam destinadas”. O telefone para contato é o (19) 3475-3300 e a sede fica na Avenida Bandeirantes, 600, no Recanto.