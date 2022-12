Comerciante tem loja roubada em Americana e ajuda PM na localização do autor

Uma comerciante de 51 anos flagrou o roubo de sua tapeçaria em Americana, confrontou os suspeitos, conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos criminosos e passou os dados para a PM (Polícia Militar). A ação colaborou para a prisão de um dos envolvidos. Os fatos aconteceram nesta segunda-feira (19).

Segundo informações da vítima, relatadas no boletim de ocorrência, por volta de 17h, ela chegava em seu estabelecimento, na Vila Dainese, que deveria estar fechado, entretanto, notou que o portão e a porta estavam entreabertos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela entrou no imóvel e viu dois homens no interior e então confrontou os dois, questionando o porquê de estarem ali. A dupla afirmou que faria um frete para o comércio. A mulher, então, afirmou que não havia contratado nenhum serviço. Os suspeitos foram embora em um Fiat Palio Weekend. Antes de saírem, porém, a empresária conseguiu anotar a placa do veículo.

A comerciante também percebeu que haviam sido retirados de sua tapeçaria duas máquinas de costura e um compressor.

Com os dados da placa, policiais conseguiram encontrar o endereço do proprietário do carro. Lá, encontraram os objetos levados. A mulher reconheceu o suspeito, que ficou preso. Ele negou o crime e disse que tinha sido contatado apenas para fazer um frete e receberia R$ 40 pelo serviço.

O outro comparsa não foi localizado até a publicação desta reportagem. Um boletim de ocorrência de roubo foi registrado na delegacia de Americana e o caso continua sendo investigado. Os bens foram restituídos à vítima.