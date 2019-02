Comerciante pede poda de árvore há um ano

O comerciante José Eduardo Fraschetti da Silva, de 40 anos, reclama que a árvore que fica em frente à sua casa, na Rua Emilio Horschutv, no Jardim Santana, está aguardando uma poda há, pelo menos, um ano.

Ele conta que a CPFL Paulista esteve no local em 2018, mas retirou somente as folhas que estavam sobre a rede elétrica, e que o problema continua. “(A árvore) acaba cobrindo a calçada e até a rua. Os caminhões maiores não conseguem passar”, disse.

Foto: Divulgação

Silva afirma que procurou a Prefeitura de Americana por diversas vezes, a última delas em novembro, e a administração não dá prazo para resolver a situação. “Eu tenho que cortar a ponta do galho, senão não consigo nem entrar com o carro na garagem”, completou.

A Unidade de Praças e Jardins informou, em nota enviada pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Americana, que o serviço está na programação para ser realizado nos próximos dez dias.

