Comerciante morre após bater com a moto em caminhão na Rodovia Anhanguera

Batida na noite desta sexta-feira vitimou Vagner Sanchez, morador do Zanaga que era pai de um menino de 6 anos

O comerciante Vagner Sanchez, de 40 anos, sofreu um acidente fatal na noite desta sexta-feira (7), por volta das 21h30, próximo ao quilômetro 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330). Morador do bairro Antonio Zanaga, ele conduzia uma moto quando bateu na lateral de um caminhão, e faleceu no local.

A moto bateu na lateral esquerda do caminhão, e Vagner foi projetado para baixo da carreta – Foto: Divulgação – Corpo de Bombeiros

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, o motorista do caminhão conduzia o veículo na alça de acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para a Rodovia Anhanguera, no sentido Limeira. Então o comerciante, que também levava uma mulher de 29 anos na garupa, tentou ultrapassar a carreta, sem sucesso.

A moto bateu na lateral esquerda do caminhão, e Vagner foi projetado para baixo da carreta, falecendo no local, conforme o registro policial. A mulher que estava com ele foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana, onde foi medicada e liberada posteriormente.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e peritos do IC (Instituto de Criminalística) foram chamados para protocolo e fotografias. O Corpo de Bombeiros de Americana também esteve no local, assim como uma equipe de resgate da CCR AutoBAn, que teriam constatado a morte do comerciante. O corpo foi recolhido pela Funerária Americana e levado ao IML (Instituto Médico Legal).

Os veículos estavam com documentação em ordem e foram periciados, antes de serem liberados ao motorista do caminhão e à irmã de Vagner, que levou a moto do comerciante.

Vagner Sanchez era divorciado e deixou um filho de 6 anos. O sepultamento será às 17h no Cemitério Parque Gramado, em Americana, segundo confirmado pela Funerária Bom Pastor.