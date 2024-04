Comerciante é preso com réplica de fuzil, revólver e drogas em Americana

Homem alegou que droga era recretativa - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam um comerciante de 32 anos, na casa dele, no Jardim Brasília, na tarde desta terça-feira (23). Dentro do imóvel, os agentes localizaram cerca de 300 gramas de maconha, um revólver, além de réplicas de pistola e fuzil.

Os investigadores estiveram na casa do suspeito para cumprir um mandado de busca na residência. Segundo a polícia, ele é investigado em um inquérito que tramita na 2ª Vara Criminal Americana por ameaças, direção perigosa e disparos de arma de fogo na rua.

Após confirmarem que o comerciante estava em casa, os policiais apertaram a campainha, mas como ele não saiu, os policiais pularam o portão e o comerciante foi detido na garagem. Ele negou a existência de drogas ou armas de fogo, mas os policiais encontraram quatro balanças de precisão em cima de uma mesa de bilhar. Na mesa da cozinha, os agentes encontraram uma tesoura, ao lado de resquícios de maconha, réplicas de fuzil e de revólver.

Realizando buscas no quarto do homem, os investigadores localizaram três grandes potes de vidro, contendo maconha no formato “a granel”. Dentro do mesmo guarda-roupa, um dos policiais localizou um revólver de calibre 38, com a numeração suprimida, e mais quatro estojos calibre 32.

Questionado, o comerciante informou que as drogas eram para seu consumo pessoal, e que as cultiva em sua residência. O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho manteve a prisão do suspeito. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Depois, foi levado à Cadeia de Sumaré.