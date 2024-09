Comerciante Braz Rosolen morre, em Americana, aos 89 anos

Comerciante deixa a esposa, dois filhos, netos e bisnetos - Foto: Reprodução

Muito conhecido no comércio da região, o americanense Braz Rosolen morreu, aos 89 anos, na noite desta quarta-feira (4), em um hospital particular de Americana. Segundo familiares, ele foi diagnosticado com Alzheimer há três anos e, desde então, sofreu com complicações por conta da doença.

“Seu Braz”, como era conhecido, foi proprietário por muitos anos da loja TV Radiobraz e também presidiu entidades de Americana, como Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Fidam (Feira Industrial de Americana) e Lions Clube Americana Centro.

O comerciante, que deixa a esposa, dois filhos, netos e bisnetos, será velado nesta quinta-feira, das 10h30 às 13h30, no velório do Cemitério da Saudade, em Americana, onde será sepultado.

Ao LIBERAL, Airton Ferreira, de 66 anos, falou de sua relação com o sogro. Segundo ele, “Seu Braz” era uma pessoa ímpar, sempre muito dedicado à família e muito honesto.

“Nunca conheci uma pessoa igual a ele, de grande honestidade e lisura, uma pessoa incrível, um marido, pai, avô e bisavô excepcional. O maior exemplo de pessoa que tive na vida”, relatou o genro do comerciante.