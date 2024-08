Comandante Zecheto é promovido a tenente-coronel da Polícia Militar

O comandante do 19º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), sediado em Americana, Moisés Zecheto, foi promovido a tenente-coronel da Polícia Militar. A nomeação foi publicada na última sexta-feira (23), no Diário Oficial do Estado.

Tenente-coronel Moisés Zecheto, comandante do 19º BPM-I – Foto: Reprodução / Facebook

Zecheto assumiu o comando do 19° BPM-I em abril deste ano, substituindo o coronel Adriano Daniel, que se aposentou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com a nova patente, ele continua atuando no policiamento do batalhão, que é responsável pelas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Carreira

O tenente-coronel começou sua carreira em São Paulo e depois trabalhou em diferentes funções no 13º BPM-I, atuando nos municípios de Araraquara, Ibitinga, Taquaritinga e Matão. Naquela região, ele permaneceu por mais de 16 anos e, como capitão, foi comandante de companhia.

Em setembro de 2020, após ser promovido a major, solicitou transferência para Americana e, desde abril desse ano, é comandante do batalhão.