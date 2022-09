Com violência contra mulher em alta, Hospital Municipal define novo protocolo

Em meio a uma alta no número de casos de violência contra mulher, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, implementou um protocolo de atendimento específico para as vítimas.

A novidade foi apresentada nesta quarta, com a participação de profissionais da enfermagem, recepção, serviço social, entre outros. A ação fez parte do Agosto Lilás, movimento dedicado à conscientização pelo fim da violência contra mulher.

Com o novo protocolo, a vítima, ao chegar ao hospital, conta sobre sua situação na triagem e, depois, já é atendida em conjunto pelo médico e profissionais do serviço social e enfermagem, que ouvem toda a história da paciente.

Novidade foi apresentada nesta quarta-feira, com a participação de profissionais da unidade de saúde – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

Após essa escuta especializada, o serviço social faz um relatório sobre o caso para o Creas (Centro de Referência de Assistência Social).

Segundo a assistente social do HM, Cláudia Borges, o atendimento ocorre com a maior agilidade possível. Ela conta que hospital tem trabalhado dessa forma há dois ou três meses. Antes, de acordo com a profissional, a paciente passava por uma revitimização.

“Antes, passava pela triagem, e a triagem ouvia a história. Passava pelo médico, e ele ouvia a história. Depois, ia para o serviço social. Então, imagine a dor da paciente por já ter sofrido a violência e ter de ficar repetindo”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

CASOS. Conforme dados divulgados pela prefeitura, o número de casos de violência contra mulher tem subido ano a ano na cidade.

Houve 418 notificações de vítimas que buscaram atendimento médico em 2019, 453 em 2020 e 466 em 2021. Neste ano, há uma tendência de novo aumento, pois, até semana passada, foram 461 registros.

“A pandemia teve um impacto na questão das violências”, disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde, Léa Amabile, que citou a questão de as pessoas terem ficado mais tempo juntas em casa por causa do distanciamento social.

“O impacto maior é sobre as mulheres. E o Agosto Lilás traz essa finalidade, para que a gente coloque luz sobre esses números, que a gente repense políticas públicas”, comenta.