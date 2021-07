Com verba de emenda, Gama vai trocar revólveres 38 por pistolas 9 mm

A Prefeitura de Americana vai substituir 58 revólveres calibre 38 utilizados por guardas municipais por pistolas 9 milímetros. A troca será possível graças a uma verba de R$ 180 mil, destinada à cidade por meio de emenda parlamentar do deputado federal Capitão Derrite (Progressistas).

O recurso foi intermediado pelo líder do governo na câmara, vereador Thiago Brochi (PSDB), e anunciado nesta semana em reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

O encontro contou também com a presença do comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva, do subinspetor Wendeo Santos e do assessor institucional da Secretaria de Planejamento, responsável pela área de convênios, Vinícius Zerbetto.

De acordo com a prefeitura, as pistolas serão usadas nos trabalhos cotidianos da Gama, de preservação da ordem e promoção de segurança pública.

O deputado afirmou que a decisão em destinar emenda para Gama foi definida durante a reunião no gabinete do prefeito. “Fidelizamos a emenda parlamentar à Guarda Municipal para renovação do armamento”, disse.

Anteriormente, também por intermédio do vereador Thiago Brochi, o deputado havia destinado R$ 500 mil para investimentos na saúde municipal. O montante tem sido usado desde o ano passado na realização de exames ginecológicos.

“Coloco meu mandato à disposição tanto na destinação de emendas quanto na interlocução com o governo federal”, afirmou ao prefeito.