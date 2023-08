Com verba do secretário Guilherme Derrite, Gama ganha mais 120 armas

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recebeu, na manhã desta quinta-feira (24), 120 pistolas modelo G45, calibre 9mm, fabricadas pela empresa austríaca Glock.

Cada arma vem acompanhada de quatro carregadores, com capacidade para 17 cartuchos cada. A entrega aconteceu em cerimônia com a participação do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

Para a aquisição das armas foi necessário um aporte de R$ 350 mil, fruto de emenda parlamentar do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, no período em que atuou como deputado federal pelo PL. O pedido foi intermediado pelo vereador e presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido).

Os novos equipamentos irão substituir os atuais armamentos utilizados pela corporação.

“Nós estamos trabalhando na questão de tecnologia para que os nossos guardas municipais e os nossos comandantes e inspetores possam estar bem equipados, bem preparados e com videomonitoramento para defender o cidadão”, destacou Chico.

Ele ainda disse que novos investimentos serão feitos na Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama.

“Hoje a Gama já conta no seu acervo com o fuzil 5.56. A gente tem procurado trabalhar sempre na vanguarda, não esperar acontecer o problema para depois buscar a solução. A guarda continua se equipando para poder combater qualquer tipo de ameaça”, afirmou o comandante da da autarquia, Marco Aurélio da Silva.

VEÍCULOS

Também está prevista a troca de toda a frota da guarda. As viaturas utilizadas atualmente serão substituídas por modelos Volkswagen T-Cross. O contrato já foi assinado e a entrega de 11 veículos está prevista para outubro.