Com ventania, Americana registra 13ºC nesta sexta

A cidade marcou uma queda de 15,6ºC de um dia para o outro; sábado deve ser ainda mais frio, de acordo com o Inpe

De acordo com o Cepagri, o vento está soprando de sul para sudeste, caracterizando o ar mais frio que atingiu a região - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Americana amanheceu com ventos fortes e temperaturas baixas nesta sexta-feira (19). Às 10h, a cidade registrou 13,9ºC, a temperatura mais baixa do dia até a publicação desta reportagem.

A mudança de tempo já era esperada com quedas bruscas de temperatura, conforme noticiado pelo LIBERAL no início da semana.

Ontem a máxima atingiu 29,5ºC no município, de acordo com a estação meteorológica do Ciiagro (Centro integrado de informações agrometeorológicas), o que representa uma variação térmica de 15,6ºC de um dia para o outro em Americana.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas), da Unicamp, o vento está soprando de sul para sudeste, caracterizando o ar mais frio que atingiu a região.

O centro de pesquisas registrou ventos com médias de velocidade entre 30 e 35 quilômetros por hora, com rajadas em ordem de 45km/h na RMC (Região Metropolitana de Campinas), da qual a RPT faz parte.

O sábado deve ser ainda mais frio, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), registrando mínima de 8ºC e máxima de 17ºC.

“Durante o final de semana que a gente vai ter uma influência mais direta e mais intensa da massa de ar de origem polar, especialmente na virada de hoje para amanhã [de sexta-feira para sábado] que o frio mais intenso deve chegar”, disse o meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy.

Segundo ele, a partir da semana que vem a influência dessa massa de ar perde força, com dias de céu mais aberto, e assim as temperaturas começam a subir de forma gradativa.

As temperaturas já sobem um pouco neste domingo (21), que marca a máxima de 21ºC e mínima de 10º. As máximas continuam a subir até quinta-feira da semana que vem, quando a máxima chega aos 25ºC.

REGIÃO. A baixa nas temperaturas também foi registrada nas outras quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). A mais baixa foi registrada em Hortolândia, que marcou os 12,6ºC nesta manhã.

Logo em seguida ficou Sumaré, registrando 12,8ºC. Santa Barbara d’Oeste marcou os 13,3ºC, enquanto Nova Odessa atingiu os 13,6ºC.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco