Com vaga sobrando, regra do transporte escolar é alterada

Todos os alunos de escolas municipais e estaduais que moram a pelo menos 1.350 metros da escola onde estudam estão sendo atendidos pelo transporte escolar gratuito em Americana. A informação é da Secretaria de Educação.

A regra assegurava o transporte apenas a quem morava a mais de dois quilômetros de distância, mas a prefeitura aproveitou a sobra de vagas nos ônibus para estender o transporte para mais estudantes. No dia 5 de fevereiro, o LIBERAL flagrou um ônibus escolar levando apenas um aluno de volta para casa enquanto vários outros iam a pé na mesma direção. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A regra dos dois quilômetros entre a casa do estudante e a escola começou a valer neste ano. O corte do transporte para crianças que residem a distâncias mais curtas revoltou os pais de alunos que tiveram o benefício cancelado. O argumento da Secretaria de Educação para a mudança é de que o transporte escolar gratuito representa “gasto importante” para o município e que a falta de regras e fiscalização em anos anteriores criou situações “absurdas”, como o transporte de alunos que residem a menos de 500 metros da escola.

Atualmente, 1.200 alunos de escolas municipais e estaduais são atendidos pelo transporte escolar oferecido pela prefeitura. No ano passado, o valor mensal repassado pelo município para a Sancetur, empresa que explora o serviço, foi de R$ 876 mil. A administração municipal não informou o número de crianças afetadas pela restrição dos dois quilômetros e nem quantas voltaram a ser atendidas depois que as vagas remanescentes nos ônibus foram preenchidas pelas crianças que moram a distâncias menores.

A Promotoria da Infância e Juventude instaurou inquérito civil para apurar a restrição imposta pela prefeitura no transporte escolar gratuito. Segundo a promotora Renata Calazans Nasraui, já aconteceu uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação e Delegacia de Ensino. Ela informou que a prefeitura tem até o dia 26 deste mês para se manifestar sobre a revisão no corte do benefício para os alunos da rede municipal.

No encontro, de acordo com a promotora, a prefeitura não mencionou a distância de 1.350 metros. “Vamos esperar a resposta, analisar novamente e, se necessário, será feita nova reunião”, adiantou sobre o caso nesta quarta-feira.