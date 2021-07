Com umidade em 13,7%, Defesa Civil de Americana emite alerta

A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas na região - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Defesa Civil de Americana emitiu um alerta por conta da baixa umidade relativa do ar. O órgão alertou para índice de 14,8%, mas medição do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) apontou que a cidade chegou a registrar mínima de 13,7% às 15h.

O índice configura estado de alerta e se aproxima do estado de emergência, que ocorre quando a umidade fica abaixo dos 12%.

“A população deverá tomar alguns cuidados até que a situação melhore. A Defesa Civil orienta evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar; aplicar soro no nariz”, orientou a Defesa Civil.

A Defesa Civil de Campinas também emitiu alerta. O município registrou, às 11h40 desta segunda-feira, índice de 19,4%. O órgão municipal reforçou a importância de hidratar crianças e idosos.

Frio

A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas na região. Em Americana, os termômetros chegaram a 7,3° C às 7h, e a tendência é que o frio seja ainda mais intenso na madrugada de terça-feira. A expectativa era que o aumento da nebulosidade melhorasse a qualidade do ar.