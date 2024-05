Com UBS do Parque das Nações entregue, Americana prepara retomada de obra no São Domingos

A Prefeitura de Americana irá retomar, em até 15 dias, a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Domingos, que já deveria ter recebido as mesmas manutenções entregues nesta quinta-feira (23) na unidade do Parque das Nações. O prazo para conclusão da obra é de quatro meses.

Prefeito durante entrega da UBS do Parque das Nações, nesta quinta (23) – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

As melhorias nas UBSs do São Domingos e do Parque das Nações estavam em uma só licitação e deveriam ser realizadas ao mesmo tempo pela empresa vencedora, a Arcon Engenharia e Serviços.

Porém, a construtora terminou apenas a unidade do Parque das Nações, enquanto a outra ainda está em fase inicial.

O Executivo chegou a notificar a Arcon devido ao atraso e fez dois aditamentos ao contrato. Mesmo assim, segundo a prefeitura, a empresa não cumpriu o acordo e por isso foi feita a rescisão unilateral em abril deste ano.

Na época, ao LIBERAL, a Arcon disse que “a empresa nunca deixou de cumprir o contrato celebrado.”

Com o fim do vínculo, a administração convocou a segunda colocada na licitação, a Justa Construtora, para finalizar a reforma da UBS do São Domingos. As intervenções deverão começar em até 15 dias.

Por sua vez, a unidade do Parque das Nações, entregue nesta quinta, recebeu novos mobiliários, vidros, portas, esquadrias, piso e consultório clínico. Também foi feita a revisão elétrica e hidráulica, bem como manutenções no telhado.

Precário

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o local anteriormente tinha estrutura precária. “O prédio estava bastante deteriorado e os equipamentos ultrapassados. Por isso, fizemos a aquisição de todos os itens.”

“Nós tínhamos problemas, pedimos para a engenharia ver com carinho e graças a Deus hoje está sendo entregue para a população”, completou o prefeito Chico Sardelli (PL).

O investimento na UBS do Parque das Nações foi de R$ 452,4 mil, dos quais R$ 150,1 mil partiram de recursos da prefeitura e R$ 302,3 mil de parte de uma emenda parlamentar do então deputado estadual Campos Machado. O atendimento será retomado nesta sexta (24), a partir das 7h30.