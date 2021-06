Com três novos pontos, Americana imuniza 2.888 pessoas contra a Covid-19

FAM aplicou 1.460 doses neste sábado – Foto: Alex Ferreira / Divulgação

Com três novos postos em funcionamento, Americana vacinou 2.888 pessoas contra a Covid-19 neste sábado (19). Além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a cidade contou com vacinação no Unisal, que se tornou ponto fixo de imunização nesta semana, na FAM e em um prédio administrativo da Unimed.

A cessão desses locais ocorreu para possibilitar um maior atendimento à população, já que existe um público estimado de 30 mil pessoas para ser vacinado na nova faixa de idade permitida, acima dos 50 anos. Segundo a prefeitura, esses três novos locais devem continuar imunizando a população de Americana pelos próximos dias.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, a FAM recebeu 1.460 pacientes para serem imunizados, o Unisal administrou 959 doses e a Unimed aplicou 469 vacinas.

Unisal vacinou 959 pessoas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com organizadores e assessorias de imprensa, nos três novos pontos de vacinação as regras de segurança exigidas no Plano São Paulo foram cumpridas e a movimentação de pacientes ocorreu sem aglomeração, já que existia o horário agendado.

Nesta semana, o LIBERAL recebeu diversas reclamações sobre demora no agendamento e instabilidades no site da prefeitura. Na ocasião, a administração municipal informou que o problema ocorreu devido à grande procura do público alvo.

Depois de dois dias tentando, Neide Aparecida Furlan, de 53 anos, conseguiu fazer seu agendamento e esteve na FAM (Faculdade de Americana) no período da manhã para ser vacinada. Ela recebeu a 1ª dose da vacina Oxford-AstraZeneca. “É um sentimento de alegria e medo, porque eu morro de medo de agulha, mas estou feliz. É um supermomento”, celebrou.

Cabelereira Roseli Pini sendo vacinada – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Quem também não desistiu de se cadastrar no site da prefeitura para se vacinar foi a cabelereira Roseli Pini, de 57 anos. Ela passou a missão do cadastro para a cunhada, que ficou por um dia inteiro tentando até conseguir agendar. Ela foi imunizada com a Coronavac. “A gente acaba se sentindo melhor, mais tranquila”, fala aliviada Roseli.