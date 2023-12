Com três mortes em quase um ano, Parque Ecológico de Americana ainda tem tem oito espécies de grande porte

Pq Ecologico- Animais de grande porte (24).JPG - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Em um período de quase um ano, o Parque Ecológico de Americana perdeu três animais de grande porte: o leão Nagan, a tigresa Princesa e, por último, a leoa Menina. Com a morte desses bichos, o zoológico tem, atualmente, oito espécies de grande porte, sem perspectiva imediata de receber novos animais de porte similar.

A anta macho, nascida em 2004, destaca-se como o habitante mais antigo do parque, somando 19 anos de idade, enquanto a fêmea, mais jovem, conta com 4 anos. Em seguida, o segundo membro mais antigo entre os de grande porte é a onça-pintada macho, nascida em 2005, totalizando 18 anos, enquanto a fêmea apresenta 7 anos.

Outros integrantes notáveis incluem um hipopótamo macho com 14 anos, com expectativa de vida de 40 anos, além de uma onça-parda macho e fêmea, um tigre siberiano fêmea, uma lhama fêmea, um casal de emu (ave terrestre da Austrália, semelhante às emas) e cinco aoudads (semelhantes aos carneiros), incluindo um filhote.

Diretor do Parque Ecológico de Americana, João Carlos Tancredi diz que o zoológico conta atualmente com cerca de 400 animais, todos recebendo cuidados diários de tratadores, biólogos, médicos veterinários e estagiários. Até o momento, nenhum apresenta quadro crítico de saúde, e o estado deles está em conformidade com a faixa etária.

Com exceção das aves que são de pequeno porte e das espécies de grande porte, os demais animais encontrados no parque são todos de tamanhos médios. Entre eles, destacam-se os macacos-barrigudo, da testa branca e o da cara vermelha, jaguatirica, jacaré-do-pantanal e o gato-maracajá.

Com idade avançada, felinos morreram em menos de um ano

A perda mais recente do zoológico de Americana foi a leoa Menina, que faleceu aos 21 anos no dia 3 de dezembro. Em fevereiro, profissionais identificaram um nódulo tumoral em sua região torácica.

Menina compartilhava o espaço com o leão Nagan, que morreu em dezembro do ano passado. Em novembro deste ano, o zoológico também perdeu a tigresa Princesa, de 19 anos, em decorrência de complicações após um tratamento veterinário.

No início deste ano, a morte do leão Nagan gerou polêmicas, com denúncias de negligência e maus-tratos levadas à Justiça. No entanto, o laudo da necropsia indicou que o óbito foi causado por câncer no fígado. Nagan faleceu em 31 de dezembro do ano passado, aos 24 anos.

Parque tem entrada gratuita neste domingo

Os moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico neste domingo. O benefício é concedido mediante apresentação de comprovante de endereço.

O documento tem que ser recente, no nome do morador, que deverá apresentar também um documento oficial com foto. Menor de 18 anos ou dependente deve apresentar o comprovante de endereço e documento oficial com foto, que confirme o grau de parentesco com o titular da conta.

O público geral ou quem não apresentar o comprovante de endereço de Americana deve comprar o ingresso. A entrada custa R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Menores de 5 anos, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência não pagam.