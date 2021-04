Com três concorrentes, licitação do transporte escolar tem só Sancetur habilitada

A licitação do transporte escolar de Americana teve três empresas interessadas, mas apenas uma delas foi habilitada: a Sancetur, última prestadora do serviço e atual responsável pelo transporte urbano do município.

A entrega das propostas ocorreu na última quarta-feira (7). Na ocasião, foram abertos somente os envelopes de habilitação e feita a checagem dos documentos pela Unidade de Suprimentos.

Sancetur foi a última prestadora do serviço em Americana – Foto: Arquivo / O Liberal

O Diário Oficial desta quinta-feira (8) trouxe a habilitação da Sancetur. No entanto, as demais empresas foram inabilitadas: Viação Oliveira Ltda, da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, e Transmassei Transporte e Logística Ltda, de Franco da Rocha (SP).

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o motivo para inabilitação das empresas, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. Agora, começa a correr o prazo de cinco dias úteis para recursos.

“Caso não haja recursos, será agendada a data para abertura da proposta. Caso contrário, não há como estipular data em virtude das análises”, informou a Unidade de Suprimentos.

A prefeitura tinha programado a abertura da licitação para janeiro deste ano, mas acabou adiando. O principal motivo foi a necessidade de alterar o edital para que englobasse os protocolos sanitários por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Enquanto durar a pandemia, o motorista e o monitor deverão fazer cumprir as normas de saúde no transporte escolar, utilizando e obrigando o uso de mascara, distanciamento e álcool gel para higienização das mãos pelos transportados”, traz o edital.

A principal diferença na nova concorrência em relação ao atual contrato é que a prefeitura estabelece que o pagamento será por quilômetro rodado, e não mais por viagem.

A licitação é dividida em dois lotes. O primeiro deles, orçado em R$ 8,4 milhões, prevê que a empresa forneça 33 ônibus de no mínimo 48 lugares, com previsão para rodar 329,2 quilômetros ao ano.

Além disso, 16 micro ônibus com ao menos 25 lugares e 5 vans são exigidas, rodando 115.8 km e 22.280 km, respectivamente.

Já o segundo lote, de R$ 1,5 milhão, prevê o fornecimento de nove veículos adaptados para transporte de cadeirantes, com no mínimo dois e no máximo oito lugares. A previsão é de 102,5 km rodados no ano.