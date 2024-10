Com trenzinho, Americana inicia campanha de multivacinação neste sábado

Trenzinho levará crianças para as UBSs - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Com direito a trenzinho para crianças, a Prefeitura de Americana inicia neste sábado a campanha de multivacinação para a população em geral.

Nesse primeiro dia, a imunização vai acontecer, das 8h às 16h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Vila Mathiesen, Parque Gramado, São Vito, Jardim Boer, Parque das Nações e Jardim São Paulo

Durante a semana, as vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde, das 8h às 16h, com exceção das unidades dos bairros Praia Azul e São Vito, cujo horário é das 8h às 20h.

A ação deste sábado terá o apoio do Rotary Clube Americana-Ação, que vai disponibilizar um trenzinho para transporte das crianças até as unidades dos bairros Parque Gramado e Vila Mathiesen, das 9h às 15h30.

Depois de levar os menores para vacinar, o trenzinho fará um passeio pelas ruas do bairro e retornará ao local de embarque. As crianças deverão necessariamente estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Os pontos de embarque para a UBS do Parque Gramado serão no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Anísio Spínola (Rua Humberto Pollo, 200, São Jerônimo), Casa da Criança Maíra (Rua Ary Dell’Agnese, 321, Parque Gramado) e Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Aracy (Rua Emílio Colombo, 240 – São Jerônimo).

Para a UBS da Vila Mathiesen, o roteiro para embarque será o Ciep Professor Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1.550, Cidade Jardim), Casa da Criança Araúna (Rua dos Colibris, 721, Jardim dos Lírios) e Creche Anajá (Rua dos Lilases, 611, Jardim das Flores).

O objetivo da campanha é atualizar as carteiras de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prefeitura disponibilizará as vacinas do calendário anual em estoque no município, inclusive para HPV e dengue.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar documento pessoal, carteira de vacinação e CPF. A mesma recomendação vale para o público adulto, mas a carteira de vacinação poderá ser providenciada junto à equipe da unidade.

As equipes de saúde vão atualizar a carteira de vacinação com as vacinas faltantes, independentemente da faixa etária.

Endereços dos locais de vacinação neste sábado: