Com tolerância de 20 minutos, Área Azul multa a partir de 2ª

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A Prefeitura de Americana anunciou que começará a multar na nova Área Azul na próxima segunda-feira, dia 8. De acordo com a administração, quem estacionar em qualquer uma das 2.020 vagas e sair em até 20 minutos não será autuado, mesmo que não pague a tarifa. Na prática, é uma gratuidade, embora o governo evite usar o termo. A prefeitura se baseia na lei municipal 4.255/2005.

A Estapar, empresa que administra o estacionamento rotativo após vencer uma licitação, entende de outra forma. A empresa diz que ninguém pode parar de graça, a não ser nas vagas rápidas de 15 minutos e na chamada área branca, perto de hospitais, onde a gratuidade é de 30 minutos.

No resto da Área Azul, a empresa afirma que 20 minutos é só o período de tolerância para que a pessoa pague. A Estapar diz que, depois desse prazo, se o pagamento não cair no sistema, notifica a prefeitura, que aplica a penalidade.

Mas é a prefeitura que decide se multa ou não. E o governo municipal garante que não autuará ninguém que ficar até 20 minutos em uma vaga porque é isso que prevê a lei. O parágrafo 2º do artigo 1º da legislação diz que o motorista só poderá ser multado “quando o mesmo esgotar o prazo de 20 (vinte) minutos de tolerância de sua efetiva estadia.”

Desde que a existência da lei foi apontada pelo vereador Thiago Brochi (PSDB) em uma audiência pública na câmara, dia 11 de março, é a primeira vez que a prefeitura deixa claro, de forma oficial, que ninguém será multado antes de 20 minutos. Na ocasião, a autoridade de Trânsito, Eraldo Camargo, disse que não se lembrava exatamente do teor da lei, mas que toda legislação seria seguida.

A prefeitura chegou a anunciar que as multas começariam dia 1º de março, o que não aconteceu. A administração não explicou oficialmente porque as autuações ainda não tinham saído do papel, mas fontes próximas ao governo, entre elas o vereador Pedro Peol (PV), líder de Omar Najar na câmara, afirmam que é justamente por que a prefeitura entendia que precisava haver a tolerância.

O diretor da Estapar, Adelcio Antonini, já havia dito, em entrevista ao LIBERAL, que não havia tolerância, só o prazo para a pessoa pagar. Ontem, a empresa insistiu na posição.

“A legislação municipal citada não trata de gratuidade. Por esta razão, o edital da Área Azul de Americana não prevê um período limite para que o motorista estacione em uma vaga sem pagamento de tarifa.”