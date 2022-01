Com tempo de espera em 6h, Prefeitura de Americana amplia equipe do HM

O surto de gripe em Americana tem feito a espera por atendimento médico durar até seis horas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Para dar conta da demanda, a instituição ampliou o número de médicos no plantão noturno já nesta terça-feira passando de dois para quatro. A equipe que atende no período diurno também ganhará reforços a partir desta quarta-feira com ao menos mais um profissional.

HM contabilizou 252 atendimentos até às 17 horas desta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta terça-feira, até 17 horas, o hospital municipal contabilizou 252 atendimentos de pacientes com sintomas gripais. De acordo com a unidade de saúde, o fluxo tem se mantido igual ao dia anterior, quando 315 pessoas foram atendidas, sendo que 33 delas testaram positivo para Covid-19.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Até o momento, Americana tem 28.160 casos positivos do novo coronavírus, incluindo cinco pacientes internados e 858 mortes. Nesta terça-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município era de 13,21% com respiradores (de 53, sete estavam ocupados) e de 20,83% sem respiradores (de 48, dez estavam preenchidos).

Por conta da alta no número de atendimentos por gripe ou Covid, a espera por consulta pode chegar até seis horas no HM, afirmou a prefeitura. O aumento da procura por médico intensificou desde semana passada com a quantidade de atendimento saltando de 50 a 80 para 180 a 270.

A situação é semelhante nas unidades particulares. Em nota, o Hospital São Lucas disse que observou um aumento gradual no número de consultas desde as festas de Natal e Ano Novo e que por conta disso, ampliou o quadro de médicos no pronto-socorro adulto, abriu mais consultórios e observações. “Também ampliamos nossa estrutura de recepção com mais pontos de atendimento para otimizar o fluxo de pessoas e tempo de atendimento”.

Unimed também está registrando movimento intenso – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No Hospital Unimed, o movimento se manteve intenso também nesta terça-feira. Diante da intensificação dos casos, a instituição retornou o direcionamento para a entrada principal do pronto atendimento e das demais situações para o prédio anexo ao hospital. “Informamos também que aumentamos o número de médicos clínicos e pediatras no pronto atendimento”, traz nota.

Região

O cenário é o mesmo em cidades da região. Em Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda-feira, foram contabilizados 336 atendimentos de pacientes com sintomas gripais nos prontos-socorros Afonso Ramos e Edison Mano. Em nota, a Secretaria de Saúde do município afirma que em serviços de urgência e emergência podem ocorrer morosidade no atendimento em alguns períodos, causada por pacientes graves que requerem a atenção de mais de um médico.

Na cidade de Sumaré, 80% dos 768 atendimentos realizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko nesta segunda-feira foram de pacientes com sintomas gripais. Para reforçar o acolhimento – triagem e atendimento dos médicos nas portas de entrada das UPAs – a prefeitura ampliou a escala de profissionais.