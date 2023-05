Com slogan ‘Esquenta, Coração!’, Fundo Social lança Campanha do Agasalho de Americana

Em 2022, a Campanha do Agasalho arrecadou mais de 4 toneladas de doações - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

A edição de 2023 da Campanha do Agasalho de Americana foi lançada nesta terça-feira (9), pelo Fundo Social de Solidariedade do município. A ação, que irá durar até o fim de julho, tem o intuito de arrecadar roupas, calçados e cobertores que estejam em bom estado de uso e conservação, além de itens de higiene.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os produtos podem ser entregues na sede do Fundo Social, que fica na Rua das Poncianas, 930-B, no Jardim Glória; além da prefeitura, na Avenida Brasil, 85, que possui um ponto de coleta. As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O fundo ressalta a importância das peças serem entregues limpas e, se possível, com os produtos masculinos e femininos separados.

Neste ano, o tema da campanha é “Esquenta, Coração!”. A presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Lionela Ravera Sardelli, explicou a escolha da temática.

“O slogan foi escolhido para sensibilizar e conscientizar a população, visando promover a solidariedade entre as pessoas, em forma de doação, para amenizar o frio das famílias, assegurando que em Americana ninguém ficará desassistido nos dias frios de inverno, que começa no mês de junho. Por isso, vamos reforçar as ações neste período e convidamos a todos para participarem desta campanha”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O prefeito Chico Sardelli falou sobre as ações sociais feitas pela cidade, convocando a população para participar da campanha.

“Temos os projetos e programas voltados às famílias de baixa renda e estamos atentos aos cuidados com os moradores em situação de vulnerabilidade, buscando ações para suprir as necessidades, principalmente reforçando as atenções na época de inverno”, disse.

“Contamos, mais uma vez, com a solidariedade dos colaboradores para que doem os agasalhos ao Fundo Social para complementar a ajuda neste período da campanha”, completou.

Em 2022, a Campanha do Agasalho arrecadou mais de 4 toneladas de doações, que continham roupas femininas, masculinas e infantis, cobertores, calçados, toalhas, travesseiros, além de assessórios para pets e itens de higiene.