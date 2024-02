Com sinais de embriaguez, motorista bate em semáforo no Jardim Ipiranga, em Americana

Além do motorista, outras três passageiras sofreram ferimentos leves e todos foram socorridos ao HM de Americana

Motoriosta bateu com o carro no conjunto semafórico da Rua Igaratá, em Americana - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Um motorista, que segundo a Polícia Militar apresentava sinais de embriaguez, bateu o seu carro, um Fiat Uno, em um conjunto de semáforos no Jardim Ipiranga, em Americana, na manhã desta segunda-feira (19). Ele e outras três passageiras tiveram ferimentos leves e foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o motorista seguia pela Rua Igaratá em um Fiat Uno quando, por volta de 5h, perdeu o controle da direção e bateu no conjunto semafórico da Rua Igaratá, próximo ao Bandini.

Ainda de acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de alcoolemia e foi socorrido, junto aos demais passageiros do veículo, ao HM de Americana com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Polícia Militar ficou no local aguardando a perícia da Polícia Civil e o trânsito não foi afetado, uma vez que o veículo ficou em cima do canteiro.