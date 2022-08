Com sinais de embriaguez, motorista atropela morador de rua na Av. Paulista, em Americana

Jetta foi apreendido e levado ao pátio municipal – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Um morador de rua ficou ferido após ter sido atropelado em Americana na madrugada desta sexta-feira (5). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Avenida Paulista. Segundo a Gama, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista seguia com seu carro, um Jetta, no sentido Centro quando, por volta de 4h20, atropelou o morador de rua no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua José Bonifácio.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o motorista aparentava estar embriagado. A Perícia Técnica também foi chamada.

Segundo a Polícia Civil, após atendimento médico, a vítima foi liberada do hospital O caso está sendo apresentado na delegacia de Americana.