Com ressalvas, TRE aprova contas de Cauê

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo decidiu aprovar com ressalvas as contas de campanha do deputado estadual reeleito Cauê Macris (PSDB), nesta sexta-feira. O órgão determinou que ele repasse R$ 10 mil ao próprio partido, a título de sobras de campanha, e R$ 1,5 mil ao Tesouro Nacional, por falta de comprovação de despesas.

No início da semana, o LIBERAL revelou que tanto o setor técnico do TRE quanto o Ministério Público Eleitoral haviam sugerido a reprovação das contas do político americanense. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Uma das principais irregularidades apontadas era a divergência entre valores pagos para o “impulsionamento” de publicações na rede social Facebook e as cifras constantes nas notas fiscais emitidas pela empresa que intermediou os pagamentos. Boa parte dos candidatos que utilizaram a ferramenta nas eleições enfrentaram o mesmo tipo de questionamento.

O parecer técnico sobre as contas apontava uma diferença de R$ 52 mil. A defesa de Cauê alega que os pagamentos foram feitos por boleto e de forma “pré-paga” ao Facebook, e que as notas foram emitidas com base no uso efetivo do serviço. Antes do julgamento, o candidato conseguiu apresentar notas fiscais em um valor mais próximo ao da despesa. A diferença, então, “caiu” R$ 162,30, que serão recolhidos ao Tesouro.

O relator do processo, Fábio Prieto de Souza, votou pela aprovação com base no princípio da “proporcionalidade”, já que essa e as demais irregularidades apontadas somaram menos de 5% do total de despesas.

Dalben

O outro deputado estadual eleito pela região, Dirceu Dalben (PR), de Sumaré, também teve as contas aprovadas com ressalvas nesta sexta-feira.

A principal irregularidade citada no processo foi a realização de despesas antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não registrada dentro do prazo. “Tal falha deve ser relevada, porque não comprometeu a fiscalização da movimentação financeira de campanha”, pontuou o relator na decisão.