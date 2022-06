Com reforma entregue, UBS Ipiranga vai desafogar unidade do Jardim São Paulo

Reinaugurada pela Prefeitura de Americana nesta segunda-feira, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Ipiranga vai desafogar o posto de saúde do Jardim São Paulo, que até então concentrava a demanda das duas unidades.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, apontou que os moradores do Jardim Ipiranga tinham um deslocamento de 2 km até a unidade do Jardim São Paulo.

Prefeito Chico Sardelli discursa durante reinauguração da unidade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Isso é muito ruim, porque a lógica da unidade básica é vincular o usuário ao seu território. Então, com isso, a gente devolve para a região, para o bairro, a sua unidade, para que eles tenham maior vínculo com o clínico, com o pediatra, com o ginecologista, com as ações de imunização, com o dentista, e assim por diante”, disse.

A obra da UBS Ipiranga, que estava fechada desde 2019, custou R$ 182.158,44, recurso oriundo de uma emenda parlamentar do então deputado estadual Cauê Macris (PSDB), atualmente secretário-chefe da Casa Civil do Estado.

A reforma, que foi intermediada pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB), teve substituição de esquadrias, de parte do piso e de toda a rede elétrica, pintura e identificação interna e externa, reforço na fundação, conserto de trincas e revisão do telhado.

A unidade tem dois clínicos, um ginecologista, um pediatra, dentista, enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, dois recepcionistas, um agente de saúde, um auxiliar de odontologia e um servente hospitalar.