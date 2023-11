Com R$ 2,1 milhões pagos, Americana encerra auxílio criado na pandemia

Benefício foi implementado para ajudar servidores de baixa renda da saúde que atuaram no combate ao coronavírus

A Prefeitura de Americana encerrou o pagamento do auxílio mensal de R$ 150, destinado a servidores públicos municipais de baixa renda que atuam na área da saúde.

O benefício havia sido criado em resposta à pandemia de Covid-19 em abril de 2020 e, posteriormente, prorrogado em setembro do mesmo ano por meio de uma lei municipal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A determinação de encerrar o auxílio foi oficializada no Diário Oficial do município em 2 de novembro, marcando o fim de um programa de suporte financeiro que perdurou por mais de três anos.

A decisão ocorre seis meses após a OMS (Organização Mundial de Saúde) ter declarado o fim da emergência da Covid-19.

Durante o período em que o auxílio esteve em vigor, a prefeitura direcionou um montante de pouco mais de R$ 2,1 milhões para os servidores beneficiados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O encerramento do programa levou em consideração o impacto do benefício nas famílias contempladas e a prioridade foi dada aos servidores públicos.

Questionada do motivo de ter encerrado o auxílio seis meses após a OMS ter declarado o fim da emergência sanitária, a administração enfatizou que, antes de encerrar o benefício, garantiu que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais fosse oficialmente comunicado sobre o término, “demonstrando compromisso com a transparência no processo.”

Crédito em cartão

O auxílio era disponibilizado aos servidores por meio de crédito em um cartão magnético, equivalente a uma cesta básica mensal.

A concessão do benefício estava condicionada à continuação das medidas de proteção adotadas para conter a propagação da Covid, bem como à disponibilidade financeira.

De acordo com a administração, o auxílio foi concedido entre maio de 2020 e novembro de 2023.

Inicialmente, cerca de 360 servidores foram beneficiados em 2020, mas, em novembro de 2023, o encerramento do repasse afetou aproximadamente 250, marcando o fim do suporte financeiro.