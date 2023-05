Com problemas mecânicos, aeronave faz pouso forçado na Goodyear, em Americana

Avião de pequeno porte havia decolado do Aeroporto Municipal com destino a Rio Claro; ninguém se feriu

Pouso foi feito no campo de provas da empresa, na tarde desta sexta - Foto: Divulgação

Por conta de problemas mecânicos, um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em Americana na tarde desta sexta-feira (5), no campo de provas da Goodyear. Não houve feridos. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a aeronave havia decolado do Aeroporto Municipal de Americana com destino a Rio Claro. O piloto notou problemas mecânicos e, sem tempo hábil para retornar ao aeroporto, ao notar a pista da Goodyear, optou por fazer um pouso forçado na empresa. O avião ficou intacto.

Procurada pela reportagem, em nota, a Goodyear comunicou que o Corpo de Bombeiros foi acionado após o pouso e que a equipe da empresa deu todo o suporte necessário ao atendimento da ocorrência.

Questionada por volta das 21h30 se a aeronave continuava no local, a assessoria de imprensa da Goodyear não soube informar.

O campo de provas é o local onde os pneus fabricados pela empresa são testados e avaliados. A pista conta com 1,7 km só de retas, além de loops e simulações de diversos terrenos.

Colaborou Cristiani Azanha