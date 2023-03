Com problemas desde instalação, novo tomógrafo do HM foi substituído

Equipamento está no hospital desde agosto de 2022 - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Com problemas desde sua instalação em agosto de 2022, o novo tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, já foi substituído, conforme a Fusame (Fundação de Saúde de Americana) informou em resposta a um requerimento do vereador Dr. Daniel (PDT).

A informação é do dia 23 de fevereiro. Na oportunidade, a fundação citou que, apesar da troca do aparelho, “o problema ainda não foi sanado integralmente”. Na última quinta-feira, a reportagem perguntou à prefeitura se o problema continua, mas ainda não houve resposta.

Na resposta ao requerimento, a Fusame diz que “diversos problemas foram apresentados, como má resolução de imagem”. A Imex Medical Group, fabricante do tomógrafo, culpa o HM pela situação. Segundo a empresa, a rede elétrica que abastece o equipamento apresenta instabilidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Imex contou ter enviado ao hospital, no último dia 1º, um laudo com todas as orientações sobre as correções que precisam ser feitas na rede. A empresa, no entanto, apontou que tem alertado o HM sobre o assunto desde janeiro.

“A empresa reiterou ainda, que caso isso não fosse feito, não se responsabilizará por danos causados no equipamento, já que ele precisa de uma estrutura elétrica adequada para que consiga entregar os resultados prometidos”, comunicou.

O Hospital Municipal informou ao LIBERAL que o último laudo emitido pela empresa está sob análise da OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Na resposta para Dr. Daniel, a Fusame informou que, mesmo com todos os problemas, 2.498 exames foram realizados por meio do novo tomógrafo.