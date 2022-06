Com presença do governador, Unacon será inaugurada no dia 7

Com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB), a Prefeitura de Americana vai inaugurar a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) no próximo dia 7. A data foi informada pela administração municipal nesta segunda-feira.

Andamento de obras da Unacon no mês de abril – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O evento já está na agenda de Garcia, mas a participação dele só deverá ser confirmada por seu estafe às vésperas da solenidade. Segundo o prefeito Chico Sardelli (PV), que disse ter conversado com o governador na sexta-feira passada, só um imprevisto pode impedir o tucano de participar da cerimônia.

O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, também é esperado. “Devem vir outros secretários, prefeitos da região, porque, quando o governador se desloca, sua base também fica sabendo. Então, sua base vai saber que ele estará em Americana e, com certeza, teremos outras pessoas”, afirmou Chico, que comemorou a obra.

“A maior obra social e de saúde da nossa região, da nossa querida cidade de Americana, é a Unacon, porque vai atender basicamente aqueles que mais precisam, que têm dificuldade, que precisam pegar uma condução e dar quatro horas de seu dia para fazer uma quimioterapia em Barretos”, comentou.