Com predomínio feminino, diferença entre número de mulheres e homens aumenta na RPT

Com mais mulheres do que homens, a população da RPT (Região do Polo Têxtil) viu o número de pessoas do sexo feminino aumentar em relação ao masculino, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2022, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A região, composta pelos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, registrou um total de 998.792 habitantes, um aumento de 14% em relação aos números de 2010, quando a população era de 875.892 moradores.

Em 2010, o censo já havia mostrado um predomínio feminino na região, mas o aumento registrado em 2022 ampliou a diferença. O número de mulheres cresceu em 69.265, representando uma alta de 15,71%, enquanto a quantidade de homens aumentou em 53.635, um crescimento de 12,33%.

A alta levou a população feminina de 440.849 em 2010 para 510.114 em 2022, ao passo em que a população masculina subiu de 435.043 para 488.678 no mesmo período.

Em Americana, por exemplo, a população é formada por 122.745 mulheres e 114.495 homens. Analisando os grupos etários, observa-se que a proporção de homens é maior na faixa entre o nascimento e os 29 anos. No entanto, a partir dos 30 anos, a população feminina se torna majoritária, e essa tendência continua nas idades mais avançadas.

O IBGE explica essa diferença inicial pelo maior número de nascimentos de crianças do sexo masculino. Já a mudança na idade adulta se deve às taxas maiores de mortalidade masculina na juventude.

As estatísticas apontam que a taxa de mortalidade masculina é elevada devido a acidentes e mortes causadas por arma de fogo, o que impacta diretamente na proporção entre homens e mulheres na população.

A economista Eliane Rosandiski, do Observatório da PUC-Campinas, destaca duas questões que merecem atenção em relação aos números do censo. Primeiramente, ela menciona o envelhecimento da população, um fenômeno esperado devido à baixa taxa de natalidade.

No Brasil, 10% da população já é considerada idosa, e o predomínio de mulheres na região pode estar relacionado a isso. As mulheres tendem a viver mais do que os homens, o que impacta a estrutura etária.

Outro fator relevante é a disparidade de gênero no mercado de trabalho. De acordo com a economista, as mulheres costumam dividir o tempo entre a vida produtiva, os cuidados com a casa e a família.

Número de mulheres cresceu em 69.265, representando uma alta de 15,71% – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Isso muitas vezes resulta em um padrão de remuneração inferior ao dos homens. Com mais mulheres na região e, possivelmente, vivendo mais, surge a necessidade de entender as demandas relacionadas aos cuidados na velhice e à qualidade de vida, especialmente considerando que muitas mulheres podem ter uma aposentadoria de baixo valor ou depender dos filhos”, afirma.

Eliane enfatiza que o foco passa a ser a criação de estratégias que garantam a geração de renda e um padrão de vida adequado para esse grupo, que, ao longo da vida útil, pode não ter tido a oportunidade de garantir uma boa aposentadoria.

“Essa mudança na dinâmica da população reforça a importância de pensar em políticas de cuidados, na aposentadoria e em como atender às necessidades específicas das mulheres”, diz.

Censo 2022

Município Mulheres Homens

Americana 122.745 114.495

Santa Bárbara 93.394 89.953

Nova Odessa 31.708 30.311

Sumaré 142.947 136.598

Hortolândia 119.320 117.321

Total 510.114 488.678

Fonte – IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)