Com parcerias, setores do HM recebem nova pintura

Por meio de parcerias firmadas com prestadores e comerciantes, o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” está realizando uma nova pintura em diversos setores, cuja tinta das paredes e teto já estava comprometida pela ação do tempo.

A nova pintura está sendo feita em espaços que não estão contemplados com novas obras, como a ala 3, por exemplo. De acordo com a direção do hospital, até agora foram utilizadas aproximadamente 50 latas de tinta. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Desde o mês de setembro, quando começaram as atividades, já receberam nova pintura os consultórios médicos, o refeitório, o pronto-socorro, além de corredores e salas de diversos setores administrativos, incluindo a diretoria.

Para realizar a nova pintura, o HM conta com a colaboração da Clínica de Nefrologia e Diálise de Bragança Paulista, que atualmente presta serviços de hemodiálise no Hospital, Eraldo Tintas e a Sincredi – Instituição Financeira Cooperativa e alguns funcionários que também contribuíram com o projeto.

Além disso, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também está colaborando com o fornecimento da mão de obra especializada para realizar os trabalhos.

Novo piso

As obras de substituição do novo piso em diversos corredores também estão em ritmo acelerado. Os operários da construtora AC Camargo já realizaram o nivelamento de toda área que deverá receber a nova manta vinílica.

A instalação do novo material teve início pelo corredor de acesso dos funcionários, sendo que no total serão 856m² de nova manta. A obra é proveniente de uma emenda parlamentar estadual no valor de R$ 200 mil, cuja contrapartida municipal é de R$ 21.136,32.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.