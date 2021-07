As restrições sanitárias da pandemia de Covid-19 fizeram com que os atendimentos na rede pública de saúde de Americana despencassem em 2020. Somente nos postos de saúde, porta de entrada do SUS, as consultas caíram de 241 mil em 2019 para apenas 182 mil no ano passado. A redução geral foi de 24%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Individualmente, alguns postos de saúde observaram uma queda ainda maior. Esse é o caso do posto de saúde do Parque Gramado. Líder em consultas em 2019, com mais de 13 mil, viu os atendimentos caírem para 5,3 mil no ano passado, uma redução de 61%. A unidade passou por uma reforma no ano passado, mas a prefeitura esclareceu que não foi necessário suspender o atendimento em função disso.

Outras reduções intensas foram observadas nos postos do Jardim Brasil (47%), Parque da Liberdade (45%) e São Vito (42%). O único posto com aumento nas consultas foi a UBS da Vila Gallo, que no ano passado se tornou referência para saúde da mulher. A UBS Cillos, que até então concentrava esses atendimentos, foi mobilizada para o hospital de campanha.

A Secretaria de Saúde indicou que a redução das consultas nos postos de saúde ocorreu por dois motivos. O primeiro foi uma redução nos atendimentos em função das restrições impostas pela pandemia. Além disso, a própria população deixou de buscar o atendimento por medo de contrair o vírus nas unidades de saúde.

A pasta espera um represamento de consultas da atenção básica e também o surgimento de muitos problemas de saúde que poderiam ser evitados por acompanhamento médico.

“Todas as doenças de um modo geral tendem a um aumento de incidência, haja vista que muitas pessoas deixaram de fazer o acompanhamento médico, o que consequentemente eleva o risco de complicações ou mesmo o surgimento de outras doenças associadas”, disse a secretaria.

As visitas de equipes de Estratégia de Saúde da Família, fundamentais para a prevenção de doenças, também tiveram queda considerável. Se em 2019 foram realizadas 35 mil visitas de agentes comunitários, no ano passado esse número não chegou a 11 mil. As visitas de médicos de saúde da família zeraram em 2020.

Os atendimentos dos postos de saúde seguem com demanda reduzida pela pandemia. Consultas médicas e de enfermagem, além de diversos procedimentos, continuam sendo realizados, mas de maneira restrita para respeitar o limite de capacidade de cada unidade.

A exceção são as cirurgias e exames eletivos realizados no Hospital Municipal, que estão suspensos. As operações sem urgência tiveram redução drástica no ano passado. Foram 502 procedimentos em 2019, contra apenas 91 em 2020.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Assim como o agravamento no ensino e na economia, a saúde também terá os seus impactos causados pela pandemia, tanto na rede pública como particular, pois ambas as redes tiveram comprometimento em relação aos procedimentos eletivos, como consultas, exames e cirurgias”, analisou a Secretaria de Saúde.