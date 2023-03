Com o apoio do cão Draco, Gama apreende 126 porções de drogas no São Roque

Foram apreendidos 84 microtubos de cocaína e 41 porções de maconha, sendo 12 delas da subespécie colombiana – Foto: Gama / Divulgação

Com o apoio do Cão Draco, do Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), os patrulheiros apreenderam 126 porções de entorpecentes entre cocaína e maconha. O responsável pelas drogas conseguiu fugir e não foi detido.

Segundo informações da corporação, por volta de 15h, os agentes faziam patrulhamento pelo São Roque, quando viram um jovem em atitude suspeita na Rua Tocantins. Ele, ao ver a viatura, jogou algo em uma área verde e fugiu, não sendo mais alcançado.

Com o serviço de faro do cão Draco, foi possível encontrar na área verde 84 microtubos de cocaína e 42 porções de maconha, sendo 13 delas da subespécie colombiana. O responsável pelas drogas não foi identificado.

As drogas estavam em uma área verde do bairro São Roque – Foto: Gama / Divulgação

O caso foi apresentado na delegacia de Americana e segue sendo investigado pela Polícia Civil.