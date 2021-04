Com novo ‘morador’, Parque Ecológico de Americana reabre nesta sexta

Um macaco-barrigudo já está vivendo no parque e poderá ser visitado as sextas, sábados e domingos

O Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”, em Americana, vai ser reaberto nessa sexta-feira (30) após permanecer fechado em função da fase emergencial do Plano São Paulo, criado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Parque vai funcionar com 30% da capacidade de público – Foto: Divulgação

O local vai ser reaberto toda sexta, sábado e domingo no período entre 8h às 17h. Será obrigatório o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os visitantes. O público será limitado a 25% da capacidade total do espaço.

A decisão foi tomada após um decreto publicado pelo Governo de São Paulo, que aumentou a flexibilização e a reabertura de diferentes setores, o que também permitiu a reabertura do Jardim Botânico de Americana na última terça-feira (27).

Sobre o horário de entrada, o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, fez uma ressalva e explicou que os frequentadores devem chegar ao local até por volta de 16h.

“Embora o funcionamento do parque seja das 8h às 17h, a entrada será das 8h às 16h. Por volta de 17h nós já estamos tirando o público do Parque Ecológico”, explicou.

Segundo Giuliani, nessa nova fase o Parque Ecológico também conta com um novo integrante: um macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha), que está vivendo em uma das ilhas específicas para primatas encontradas no lago principal do parque.

A espécie, que está ameaçada da extinção, é originária da região amazônica da América do Sul, sendo encontrada principalmente no território colombiano.

O local também conta com mais três espécies de símios: macacos-aranha-de-testa-branca, macacos-aranha-de-cara-preta e macacos-aranha-de-cara-vermelha.