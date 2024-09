Com novo curso de arquitetura e urbanismo, FAM abre inscrições do vestibular

Curso de Arquitetura e Urbanismo foi aprovado recentemente pelo Ministério da Educação - Foto: Divulgação

A FAM (Faculdade de Americana) está com inscrições abertas para o Vestibular 2025. Nesta edição, a novidade na grade de cursos é a inclusão de Arquitetura e Urbanismo, no modo presencial, ofertado nos períodos matutino e noturno, recentemente aprovado pelo Ministério da Educação.

As inscrições são gratuitas. Com prazo limitado, a FAM oferece ainda 50% de desconto na parcela matrícula com o cupom FAM50. Saiba mais no site: vestibularfam.com.br.

“Sempre buscamos oferecer novos cursos que tenham ligação com a nossa cidade e região. arquitetura e urbanismo faz parte desse processo. Sabemos da relevância do setor da construção civil na cidade e acreditamos que podemos colaborar com quem busca essa formação”, afirmou o diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Para os candidatos que desejam iniciar uma formação superior de qualidade, a FAM oferece o vestibular de forma online. A prova consiste em uma redação dissertativa.

Os candidatos também podem obter bolsas progressivas de acordo com a nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com até 600 pontos, o aluno recebe 10% de desconto; de 601 a 700 pontos, 20%; de 801 a 900 pontos, 50%; e, com mais de 901 pontos, o estudante ganha 100% de bolsa.

As bolsas serão concedidas mediante comprovação do resultado obtido pelo candidato em qualquer Enem realizado a partir de 2015 e apresentação de perfil socioeconômico.