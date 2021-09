Com morte de repositor, número de vítimas no trânsito em 2021 iguala total do ano passado

Clístenes Alves da Silva, de 24 anos teve traumatismo craniano e trauma abdominal - Foto: Reprodução - Facebook

O repositor Clístenes Alves da Silva, de 24 anos, morador do Jardim da Balsa em Americana, morreu na tarde desta terça-feira após bater sua motocicleta em um ônibus. Com a morte dele, o número de vítimas no trânsito em 2021 iguala o total registrado em todo o ano passado, de 22 óbitos. Os números são do Infosiga SP, plataforma do governo estadual que contabiliza as mortes desta natureza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente ocorreu às 17h50, na Avenida João Luiz Mazer, no Parque Gramado. Segundo relatos do motorista do coletivo durante registro da ocorrência, ele seguia pela Avenida sentido Centro e ao realizar a conversão à esquerda para entrar na Avenida Rogério Zanaga de Camargo, viu um motociclista, entretanto, observou que havia uma distância segura e realizou a manobra. Neste momento, sentiu um impacto na traseira direita do ônibus.

O motorista afirmou também que tomou todas as cautelas, inclusive com o uso da seta para sinalizar a conversão. Já uma testemunha, que também estava de motocicleta no local contou que o motociclista estava na Avenida João Luiz Mazer sentido bairro e que repentinamente surgiu o ônibus cruzando a via do colega, que não conseguiu frear e acabou batendo contra o coletivo.

De acordo ainda com o registro policial, feito na delegacia de Americana, Clístenes chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros até o Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde. Ele teve traumatismo craniano e trauma abdominal. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Mortes. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registradas 19 mortes no trânsito, tornando-se o período mais violento desde o início da série histórica, em 2015, do Infosiga SP. Até então, o pior semestre era de 2019, com 16 mortes. De junho pra cá, ocorreram mais três óbitos, sendo um deles o do repositor.