Com mais quatro óbitos, Americana chega a 750 vítimas da Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (16) mais quatro mortes pelo coronavírus (Covid-19), totalizando 750 vítimas da pandemia. Os pacientes eram:

Mulher, 69 anos, moradora do bairro Jardim São Pedro, portadora de doença cardiovascular crônica, diabetes e hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de julho;

Homem, 56 anos, morador do bairro Parque da Liberdade, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 13 de julho;

Homem, 59 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de julho;

Homem, 62 anos, morador do bairro São Domingos, portador de diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de julho.

Foram confirmados mais 87 casos positivos na cidade. Assim, o quadro geral na cidade é de 24.585 contaminados, dos quais 22.947 estão recuperados. Entre os casos ativos, 62 estão internados e 826 estão em casa.

Ocupação geral de leitos

Os quatro hospitais de Americana registram nesta sexta-feira um total de 113 internados em leitos Covid (entre moradores da cidade e da região), dos quais 59 estão com respiradores. Em junho, o total de internados na cidade ultrapassou 200 pacientes.

O LIBERAL mostrou que o número de novos casos vem caindo na região de Campinas, situação que se reflete também nas internações e óbitos. Mesmo com essa desaceleração no contágio, as internações seguem em patamares elevados. No pico da primeira onda, em 2020, o total de internados não ultrapassou o número de 100 pacientes em Americana.

Nesta sexta-feira, o Hospital Municipal tem taxa de ocupação de 63,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 19 ocupados) e de 60% sem respiradores (de 35 no total, 21 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e de 92,86% sem respiradores (de 14 no total, 13 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 94,45%% para leitos com respiradores (de 18 no total, 17 ocupados) e de 44,45% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 8 ocupados).