Com mais quatro mortes no HM, Americana registra 779 vítimas da pandemia

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta quarta-feira (28) mais quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), ocorridas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, e 71 novos casos positivos. Com essas atualizações, a cidade registra 25.482 infectados e 779 vítimas desde o início da pandemia.

A prefeitura informou um histórico dos pacientes que faleceram:

Homem, 50 anos, morador do bairro Jaguari, sem informações de doenças preexistentes, faleceu no dia 26 de julho;

Homem, 85 anos, morador do bairro Vila Jones, portador de doença cardiovascular crônica, faleceu no dia 27 de julho;

Homem, 55 anos, morador do bairro Chácara Machadinho, portador de hipertensão arterial, faleceu no dia 27 de julho;

Homem, 52 anos, morador do bairro São Domingos, portador de hipertensão arterial, faleceu no dia 27 de julho.

Ocupação de leitos

Os quatro hospitais da cidade contabilizam 85 internados nesta quarta-feira, dos quais 48 estão em leitos com respiradores. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) Covid é de 68%. Nas enfermarias, está em 48%.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 46,67% para leitos com respiradores (de 30 no total, 14 ocupados) e 40% sem respiradores (de 35 no total, 14 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e 62,50% sem respiradores (de 16 no total, 10 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 90,91% para leitos com respiradores (de 11 no total, 10 ocupados) e de 21,43% sem respiradores (de 14 no total, 3 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 72,23% para leitos com respiradores (de 18 no total, 13 ocupados) e de 83,34% de leitos sem respiradores (de 12 no total, 10 ocupados).