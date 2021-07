Com mais oito mortes por coronavírus, Americana totaliza 773 vítimas

Hospitais da cidade registram 91 internados em leitos Covid, em cenário equivalente à situação antes do início da segunda onda

A Prefeitura de Americana registrou no boletim desta segunda-feira (26) mais oito mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e 217 casos positivos. Com essas atualizações, a cidade registra 25.324 infectados desde o início da pandemia. Desses, 23.905 se recuperaram e 773 faleceram.

As vítimas informadas no boletim de hoje eram:

Mulher, 61 anos, moradora do bairro Parque da Liberdade, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de julho;

Homem, 57 anos, morador do bairro Jardim da Mata, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de julho;

Homem, 70 anos, morador do bairro Vila Gallo, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de julho;

Homem, 63 anos, morador do bairro Terramérica, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de julho;

Mulher, 44 anos, moradora do bairro Jardim Ipiranga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de julho;

Mulher, 55 anos, moradora do bairro São Domingos, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de julho;

Homem, 74 anos, morador do bairro Jardim São Pedro sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 25 de julho;

Homem, 58 anos, morador do bairro Jardim Ipiranga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 25 de julho.

Internados por Covid

Os quatro hospitais de Americana, incluindo rede privada e o Hospital Municipal, contabilizam nesta segunda-feira um total de 91 internados. Esse número equivale à situação no início de março, antes que a segunda e pior onda da pandemia começasse na cidade. O LIBERAL mostrou que a redução de internados e novas infecções em julho está ligada ao avanço da vacinação.

Prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) comemorou nas redes sociais que a cidade alcançou nesta segunda-feira a marca de 74% da população adulta com ao menos uma dose contra a Covid. O percentual é semelhante à média estadual, mas acima de outras cidades da região.

Entre os moradores da cidade com mais de 18 anos, 28% já completaram o esquema vacinal. Esse percentual é superior à média estadual, que contabiliza 20% da população totalmente vacinada.

“Só vamos descansar quando todos em Americana estiverem imunizados. Esse é o nosso compromisso, contem conosco. Continuem fazendo sua parte, respeitando os protocolos e continuaremos fazendo a nossa, levando a vacina para o braço das pessoas. Em breve, tudo voltará ao normal”, declarou o chefe do executivo em vídeo.