Com mais de 600 veículos, Fidam recebe feirão de carros neste fim de semana

Evento terá automóveis novos e seminovos de diferentes marcas, com financiamento em até 60 meses

A Fidam (Feira Industrial de Americana) recebe nesta sexta-feira (21), sábado (22) e domingo (23) o Super Feirão de carros. Ao todo, serão 16 lojas homologadas pelo banco Santander participantes e mais de 600 automóveis disponíveis para venda. O evento será realizado nos três dias das 8h às 18h.

De acordo com a organização, os veículos poderão ser financiados em até 60 meses, em condições flexíveis. Serão aceitos outros veículos nas negociações e os financiamentos acontecerão por meio do banco Santander, parceiro do feirão.

Fidam receberá Super Feirão de Carros neste fim de semana – Foto: Divulgação

“Nossa expectativa é muito boa devido à grande oferta de veículos, às melhores taxas do mercado que o banco Santander traz para o evento, financiamento em até 60 vezes. Temos estrutura de lanchonete, atendimento ao cliente quando chega”, explicou o organizador do feirão, Wesley Reoli.

Lojas homologadas

“Para o cliente que quer comprar um carro ou fazer um ótimo negócio, a oportunidade é neste final de semana”, disse.

“Os 600 veículos são apenas de lojistas. São veículos com garantia e qualidade, de lojas homologadas pelo Santander”, completou Wesley.